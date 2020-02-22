Soma'da sentetik hap satan 2 şüpheli tutuklandı
Haberler » Güncel » Soma'da sentetik hap satan 2 şüpheli tutuklandı - Haber

Soma'da sentetik hap satan 2 şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Soma ilçesinde, sentetik hap sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

22.02.2020 14:56 | Son Güncelleme: 22.02.2020 15:52
Soma'da sentetik hap satan 2 şüpheli tutuklandı

'nın ilçesinde, sentetik hap sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Soma'da 2 aylık teknik takip ile uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, F.Z. (27) ve R.E.'nin (24) uyuşturucu özelliği olan sentetik hapları sattığını tespit ederek şüphelileri gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler