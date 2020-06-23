Soma'da sağanak ve dolu etkili oldu
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Soma'da sağanak ve dolu etkili oldu

Manisa'nın Soma ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Soma'da sağanak ve dolu etkili oldu
23.06.2020 15:21 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:25

Manisa'nın Soma ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Öğle saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle ilçe merkezindeki mahallelerde bazı evlerde su baskınları oldu.

Cadde ve sokaklarda, asfalt ve parke döşemelerinde hasar oluştu, bazı ağaçların dalları kırıldı.

Bazı ekili tarım arazilerinin de su altında kaldığı öğrenildi.

Soma Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma İtfaiye Amirliği ekipleri, su tahliye ve temizlik çalışması başlattı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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