Soma'da refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobil, kamyonla çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı (2)
15.03.2021 22:00 | Son Güncelleme: 15.03.2021 22:04
ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİManisa'nın Soma ilçesinde, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjü aşıp, karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı.
ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ
Manisa'nın Soma ilçesinde, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjü aşıp, karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, kazada ağır yaralanan Uğur Kurşuncu (21) Soma Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Öte yandan kamyon şoförü Mustafa Ediz'in gözaltına alındığı öğrenildi.
Cevdet ŞEN/ SOMA (Manisa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cevdet ŞEN