Soma'da refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobil, kamyonla çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Manisa'nın Soma ilçesinde, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjü aşıp, karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, kazada ağır yaralanan Uğur Kurşuncu (21) Soma Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Öte yandan kamyon şoförü Mustafa Ediz'in gözaltına alındığı öğrenildi.

Cevdet ŞEN/ SOMA (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cevdet ŞEN