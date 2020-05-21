Soma'da örtü yangını
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Soma'da örtü yangını

Manisa'nın Soma ilçesindeki örtü yangınında yaklaşık 3 dönümlük alan zarar gördü.

Soma'da örtü yangını
21.05.2020 23:35 | Son Güncelleme: 21.05.2020 23:35

Manisa'nın Soma ilçesindeki örtü yangınında yaklaşık 3 dönümlük alan zarar gördü.

Soma ilçesi Evciler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü ile Soma ve Kırkağaç Orman İşletme Şefliği ekipleri, 2 ilk müdehale aracı, 5 arazöz ve 2 su ikmal aracı ile müdahale etti.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının yaklaşık 3 dönümlük alana zarar verdiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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