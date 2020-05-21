Soma'da örtü yangını
Manisa'nın Soma ilçesindeki örtü yangınında yaklaşık 3 dönümlük alan zarar gördü.
21.05.2020 23:35 | Son Güncelleme: 21.05.2020 23:35
Manisa'nın Soma ilçesindeki örtü yangınında yaklaşık 3 dönümlük alan zarar gördü.
Soma ilçesi Evciler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü ile Soma ve Kırkağaç Orman İşletme Şefliği ekipleri, 2 ilk müdehale aracı, 5 arazöz ve 2 su ikmal aracı ile müdahale etti.
Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının yaklaşık 3 dönümlük alana zarar verdiği öğrenildi.
Kaynak: AA