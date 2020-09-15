Son dakika haber! Soma'da ormanlık alanda yangın Son dakika 3. sayfa haberi: Soma'da ormanlık alanda yangın Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı Manisa'nın Soma ilçesinde akşam saatlerinde başlayan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Soma'da ormanlık alanda yangın

Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı

MANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde akşam saatlerinde başlayan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın saat 22.00 sıralarında Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Karacakaş Mahallesi'nde çıktı. Mahalleye yakın bölgedeki ormanlık alanda alevlerin yükselmesi üzerine harekete geçen Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler arazözlerle karadan müdahale etti. Rüzgarın da etkili olduğu bölgede ekipler uzun uğraşlar sonucu yangını büyük ölçüde kontrol altına almayı başardı. Yangınla ilgili soğutma çalışmalarının başladığı öğrenildi.

Öte yandan geçtiğimiz 8 Eylül gecesi de Karacakaş Mahallesi yakınlarında bulunan Tekeli Işıklar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da yangın çıkmış, yangın mahalleye 100 metre kala ekiplerin çabası sayesinde kontrol altına alınmıştı.

Kaynak: İHA