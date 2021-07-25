SOMA'DA ORMAN YANGINI
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SOMA'DA ORMAN YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Soma ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı.

MANİSA'nın Soma ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi Kovukdere mevkiinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter, 12 arazöz ve su tankerleri ile yangına müdahale edildi. Alevler kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

SOMA'DA ORMAN YANGINI
SOMA'DA ORMAN YANGINI
SOMA'DA ORMAN YANGINI
SOMA'DA ORMAN YANGINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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