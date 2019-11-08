Soma'da öğrencilere organ bağışı anlatıldı

08.11.2019 10:26 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:26

Soma Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 3-9 Kasım Organ Bağışı ve Nakil Haftası kapsamında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksekokulu konferans salonunda seminer programı düzenlendi.

Doku ve Organ Nakil Koordinatörü Uzm. Dr. Feray Baş tarafından verilen eğitim seminerinde organ bağışının önemi anlatılarak organ nakli için bekleyen hastaların yaşadıkları zorluklar, organ bağışının tanımı, kanundaki yeri, organ bağışının yapılacağı yerler, organ bağışı kartı, ülkemizin organ bağışındaki yeri, organ bağışının hangi durumlarda gerçekleşebileceği gibi konular hakkında bilgiler verildi.

Seminer programında bir konuşma yapan Başhekim Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan, tüm öğrencileri organlarını bağışlamaya, bu konuda inisiyatif almaya davet ederek, "Hayata tutunmak için organ bekleyen 30 binin üzerinde vatandaşımız var, hayat kurtarabilecek organlarımızın toprak altında çürümesine izin vermeye hakkımız olmadığını düşünmüyorum. Bağışlanan her organ hayata tutunan bir insan demektir." diye konuştu.

Programın sonunda Organ Bağışı ve Nakli Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak ve organ bağışını teşvik etmek amacıyla hastane personelleri tarafından yerleşke içinde Organ Bağışı Standı açılarak organ bağışı yapmak isteyen öğrencilerin kayıtları alındı ve "Organ ve Doku Bağış Kartı" verildi.

Kaynak: AA