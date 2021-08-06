Soma'da Meydana Gelen Trafik Kazasında Son Durum

İlimiz Soma ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, şu an itibariyle 6 vatandaşımız vefat etmiş olup, 4'ü ağır yaralı 1'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 42 yaralının tedavileri hastanelerde devam etmektedir.