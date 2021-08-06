Soma'da Meydana Gelen Trafik Kazasında Son Durum
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Soma'da Meydana Gelen Trafik Kazasında Son Durum

Soma'da Meydana Gelen Trafik Kazasında Son Durum
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İlimiz Soma ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, şu an itibariyle 6 vatandaşımız vefat etmiş olup, 4'ü ağır yaralı 1'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 42 yaralının tedavileri hastanelerde devam etmektedir.

İlimiz Soma ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, şu an itibariyle 6 vatandaşımız vefat etmiş olup, 4'ü ağır yaralı 1'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 42 yaralının tedavileri hastanelerde devam etmektedir.

Gelişmeler tarafımızca takip edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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