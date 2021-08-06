Soma'da Meydana Gelen Trafik Kazasına İlişkin Basın Açıklaması

İlimiz Soma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şu an itibariyle kaza yerinden 41 yaralı vatandaşımızın işlemleri tamamlanarak tedavileri yapılmak üzere hastanelere sevki gerçekleştirilmiştir.