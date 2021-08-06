Soma'da Meydana Gelen Trafik Kazasına İlişkin Basın Açıklaması
İlimiz Soma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şu an itibariyle kaza yerinden 41 yaralı vatandaşımızın işlemleri tamamlanarak tedavileri yapılmak üzere hastanelere sevki gerçekleştirilmiştir.
İlimiz Soma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şu an itibariyle kaza yerinden 41 yaralı vatandaşımızın işlemleri tamamlanarak tedavileri yapılmak üzere hastanelere sevki gerçekleştirilmiştir.
Gelişmeler tarafımızca takip edilmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Kaynak: Habermetre