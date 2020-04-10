Soma'da maden ocağında göçük: 1 ölü (3) ÖZEL EKİP KURULDUManisa'nın Soma ilçesinde, 1 kişinin yaşamını yitirdiği maden kazasında göçük altında kalan iki işçiyi kurtarma çalışmaları için 30 kişilik özel ekip kuruldu.

ÖZEL EKİP KURULDU

Manisa'nın Soma ilçesinde, 1 kişinin yaşamını yitirdiği maden kazasında göçük altında kalan iki işçiyi kurtarma çalışmaları için 30 kişilik özel ekip kuruldu. Cenkyeri Mahallesi'ndeki kömür madeninin, ikinci katındaki, yerin 400 metre altında bulunan doğu 10 panosu olarak bilinen bölümünde meydana gelen göçükte, iki işçiyi kurtarmak için çalışmalar sürüyor. Arama- kurtarma çalışmalarını maden ocağının girişinde Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Soma İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Oruç Fevzi Kara, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup da yakından takip ediyor.

ÖLEN MADENCİNİN CESEDİ MORGA KALDIRILDI

Öte yandan göçük altında yaşamını yitiren maden işçisi Ersin Özdoğan'ın (33) cansız bedeni önce Soma Devlet Hastanesi morguna ardından da otopsi yapılmak üzere Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Cemil SEVAL- Serkan ÖZDEMİR/SOMA (Manisa),

Kaynak: DHA