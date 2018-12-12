Soma'da Maden Ocağı'nda Tavandaki Kaya Parçaları Çöktü: 10 İşçi Yaralı

Soma'da Maden Ocağı'nda Tavandaki Kaya Parçaları Çöktü: 10 İşçi Yaralı

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin hayatını kaybettiği maden ocağının sahibi olan şirkete ait Işıklar Maden Ocağı'nda, tavandaki kaya parçalarının çökmesi sonucu 10 işçi yaralandı.

Soma'da Maden Ocağı'nda Tavandaki Kaya Parçaları Çöktü: 10 İşçi Yaralı

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin hayatını kaybettiği maden ocağının sahibi olan şirkete ait Işıklar Maden Ocağı'nda, tavandaki kaya parçalarının çökmesi sonucu 10 işçi yaralandı. İşçiler, hastaneye kaldırıldı. 

Taylan YILDIRIM/ MANİSA

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