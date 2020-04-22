Soma'da Kovid-19 tedavisi tamamlanan 15 kişi taburcu edildi Soma Devlet Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 15 hasta, iyileşmelerinin ardından taburcu edildi.

Soma Devlet Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 15 hasta, iyileşmelerinin ardından taburcu edildi.

Soma Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan, ilçe genelinde hasta sayısının sabit hızda artmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün 15 hastanın taburcu edildiğini bildiren Çağlayan, "Bu hastalarımızın takip ve tedavileri evlerinde devam edilecek. Şifa bulan hastalarımızdan biri 82, ikisi 87 yaşında. Kalp yetmezliği, diyabet, hipertansiyon gibi kronik rahatsızlıkları da vardı. Bu hastalarımız da hastalığı yendiler." dedi.

Çağlayan, ümitsizliğe ve rehavete kapılmadan tedbirlere devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA