Soma'da koronavirüs denetimleri Manisa'nın Soma ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçe giriş çıkışlarında araçlar durdurularak sürücü ve yolcuların ateşi ölçülüyor.

Manisa'nın Soma ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçe giriş çıkışlarında araçlar durdurularak sürücü ve yolcuların ateşi ölçülüyor.

Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin girişlerinde oluşturulan kontrol noktalarında, tüm araçlar durduruluyor.

Maden ve santrallerde yaklaşık 15 bin kişinin çalışması nedeniyle Bergama, Savaştepe ve Akhisar yönlerinden yoğun bir trafik akışına sahip ilçede uygulanan koronavirüs önlemleri kapsamında ateşi yüksek bulunan vatandaşlar sağlık kuruluşlarına götürülüyor.

Şehir dışından gelenlerin 14 günü evde geçirmeleri, misafir kabul etmemeleri konusunda uyarıların yapıldığı uygulamalar nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşuyor.

Kaynak: AA