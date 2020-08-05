Soma'da kapalı pazar yeri hizmet vermeye başladı Manisa'nın Soma ilçesinde yeni katlı kapalı pazar yeri hizmete açıldı.

Manisa'nın Soma ilçesinde yeni katlı kapalı pazar yeri hizmete açıldı.

Belediye Başkanı Ali Tulup, İstiklal Caddesi üzerinde 25 milyon liralık yatırımla 25 bin metrekare alana inşa edilen ve içerisinde 400 araçlık otoparkı da bulunan katlı kapalı pazar yerinin ilçeye hayırlı olmasını temenni etti.

Soma Seyyar Pazarcılar Dernek Başkanı Coşkun Çayıroğlu da yeni pazar yerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "30 yıldır eski pazar yerinde Soma'nın en büyük pazarı kuruluyordu. Yıllardır yağmurda, soğukta, sıcakta orada pazar açtık. Burada Soma Belediyesi bize modern bir pazar yeri yaptı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. 548 esnafımız bugün burada sergi açtı." açıklamasında bulund.

Kaynak: AA