Soma'da işçinin öldüğü inşaatın sahibi tutuklandı

17.08.2019 16:01

Manisa'nın Soma ilçesinde inşaat çalışması sırasında bir kişinin 4. kattan düşerek yaşamını yitirdiği olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre Manisa'nın Soma ilçesinde çalıştığı inşaattan düşerek yaşamını kaybeden 38 yaşındaki Cihan Dalaklı'nın ölümü ile ilgili Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı soruşturmada inşaatın mal sahibi Ö.B ve ustabaşı A.T. gözaltına alındı.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen inşaat sahibi Ö.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, ustabaşı A.T. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Cihan Dalaklı'nın cenazesi, otopsi işlemleri sonrası bugün ikindi vakti Tatlı Camii'nde kılınacak namazın ardından Güney Mezarlığında defnedilecek.

-Olay-

İnşaat ustası Cihan Dalaklı, dün Cumhuriyet Mahallesinde çalıştığı inşaatın 4. katından düşerek hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA