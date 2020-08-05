Soma'da iki okul binası için yıkım kararı alındı Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Eylül GAMA Ortaokulu A ve B Blokları için depreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile yıkım kararı alındı.

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Eylül GAMA Ortaokulu A ve B Blokları için depreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile yıkım kararı alındı.

Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Bekir Çakmak, gazetecilere, ilçe merkezinde yarım asrı aşkın süredir eğitim veren 13 Eylül GAMA Ortaokulunun iki binasının yıkılacağını bildirdi.

Okulda 3 bağımsız binada 1200 öğrencinin eğitim aldığını belirten Çakmak, " Okulun A ve B Blokları 1956 yılında yapılmış. Depreme dayanıksız olduğu rapor ile belgelendi. Bu iki binamız için yıkım kararı alındı. Kısa süre içinde yıkımı Soma Belediyesi ekiplerimiz ile gerçekleştirilecek. Ayrıca Endüstri meslek Lisesi bahçesinde bulunan ve daha önce yıkım kararı alınan lojman binasının da yıkımına başlandı. Fay hattı üzerinde bulunan ve öğrenci güvenliği açısından depreme dayanıksız olduğu tespit edilen okul binaları ve lojman için yıkım kararı alındı." dedi

Binanın yıkımının ardından yeni binaların TOKİ tarafından yapılacağını belirten Çakmak, 13 Eylül Gama Ortaokulunda eğitim gören öğrenciler için 2020-2021 döneminde sağlam durumdaki C blokta ikili eğitime geçilmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Kaynak: AA