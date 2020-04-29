Soma'da iki apartman karantinaya alındı
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Soma'da iki apartman karantinaya alındı

Manisa'nın Soma ilçesinde iki apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

Soma'da iki apartman karantinaya alındı
29.04.2020 21:18 | Son Güncelleme: 29.04.2020 21:18

Manisa'nın Soma ilçesinde iki apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Turgutalp ile İnönü mahallelerindeki 2 apartman karantinaya alındı.

Açıklamada, "Koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar söz konusu adreslerde karantina uygulaması başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Alınan yeni karar ile ilçede karantina altına alınan apartman sayısı 5 oldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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