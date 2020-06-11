Soma'da Hint keneviri operasyonu
Manisa'nın Soma ilçesinde düzenlenen operasyonda ormanlık alanda 90 kök Hint keneviri ele geçirildi.
11.06.2020 15:25 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:12
Manisa'nın Soma ilçesinde düzenlenen operasyonda ormanlık alanda 90 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarda Akçaavlu Mahallesi'nde, Hint keneviri olduğu bilgisini aldı.
Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, ormanlık alanda ekili halde ele geçirdikleri 90 kök Hint kenevirini imha etti.
Bitkinin kimin tarafından ekildiğine ilişkin soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: AA