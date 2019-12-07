Soma'da grip salgını semineri
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Soma'da grip salgını semineri

Manisa'nın Soma ilçesinde Küresel Grip Salgını konulu seminer düzenlendi.

07.12.2019 11:28 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:44
Soma'da grip salgını semineri

'nın ilçesinde Küresel Grip Salgını konulu seminer düzenlendi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminere, üniversite öğretim görevlileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Soma Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Sinan Mermer tarafından yapılan sunumda Pandemik İnfluenza olarak tanımlanan grip salgınının tanımı, salgına karşı kurumlar ve tesislerin sorumlulukları ve alınması gereken önlemler konusunda bilgi verildi.

Kaynak: AA
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