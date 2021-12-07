Soma'da eğitime destek, çocukların yüzünü güldürdü

SOMA, MANİSA (Bültenler) - Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün gönderdiği hediyeleri öğrencilere teslim ederken öğrencilerin yüzündeki mutluluk da görülmeye değerdi.

Temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik uygulamaları ile de takdir toplayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, eğitime destek olmak amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda Soma ilçesinde Hacıyusuf Öztüre ve Yağcılı İlköğretim Okullarında eğitim gören öğrencilere hediyeler takdim edildi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, öğrencilere okul seti, bot ve Atatürk resminin olduğu baskılı tişörtleri teslim etti. Başkan Ergün'ün çocuklara destek olmak amacıyla gönderdiği hediyeleri alan çocukların yüzlerindeki mutluluk görülmeye değerdi. Hacıyusuf Öztüre İlköğretim Okulu Müdürü Kemal Gözetmen ve Yağcılı İlköğretim Okulu Ebru Eren de, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından gönderilen hediyelerin kendilerini ve çocukları oldukça mutlu ettiğini ifade ederek, teşekkür ettiler.

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