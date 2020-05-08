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Soma'da Demir Export'tan Kızılay'a gıda kolisi bağışı

Soma'da Demir Export'tan Kızılay'a gıda kolisi bağışı
08.05.2020 09:24 | Son Güncelleme: 08.05.2020 09:24

Demir Export A.Ş, Türk Kızılay Soma Şubesine 500 adet gıda kolisi bağışladı.

Demir Export A.Ş, Türk Kızılay Soma Şubesine 500 adet gıda kolisi bağışladı.

Manisa'nın Soma İlçesinde yer altı kömür ocağı işletmeciliği yapan Koç Gurubu'na bağlı Demir Export A.Ş, ramazan ayı dolayısıyla Soma'da dağıtılmak üzere Kızılay'a gıda kolisi bağışında bulundu.

Firma tarafından hazırlanan 500 adet gıda kolisi Kızılay Soma Şubesine teslim edildi.

Türk Kızılay Soma Şube Başkanı Aziz Günal yaptığı açıklamada, Demir Export'a bağıştan dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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