Soma'da çıkan orman yangınında bir mahalle boşaltıldı (2)
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Soma'da çıkan orman yangınında bir mahalle boşaltıldı (2)

KONTROL ALTINA ALINDIManisa'nın Soma ilçesi Tekeli Işıklar Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahaleleri ile kontrol altına alındı.

Soma'da çıkan orman yangınında bir mahalle boşaltıldı (2)
09.09.2020 05:22 | Son Güncelleme: 09.09.2020 05:26

KONTROL ALTINA ALINDI

Manisa'nın Soma ilçesi Tekeli Işıklar Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahaleleri ile kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 10 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangın bölgesindeki soğutma çalışmaları sürerken yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber:  Serkan ÖZDEMİR/SOMA(Manisa),


Kaynak: DHA

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