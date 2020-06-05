Soma'da Camiler ve namaz kılma alanları dezenfekte edildi Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Soma'da camileri ve Cuma namazı kılınacak alan olarak belirlenen bölgeleri dezenfekte etti.

Vatandaşların ibadetlerini sağlıklı bir ortamda yapabilmeleri için gerçekleştirilen çalışmalar, Somalı vatandaşlardan tam not aldı.

Koronavirüsle mücadele noktasında çalışmalarını il genelinde hassasiyetle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma'da camileri ve Cuma namazı kılınacak alan olarak belirlenen bölgeleri dezenfekte etti. Covid-19 tedbirleri kapsamında da Manisa Büyükşehir Belediyesi, cami ibadet alanı olarak belirlenen alanlarda yapmış olduğu dezenfeksiyon çalışması ile tüm vatandaşların ibadetlerini gönül rahatlığı ve sağlıklı bir şekilde yerine getirmesine katkı sağladı.

Kaynak: Bültenler