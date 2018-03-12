Soma'da Atılan Fetö Kitaplarının İzi Balıkesir'de Çıktı

Manisa'nın Soma ilçesinde dereye atılmış olarak bulunan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen tarafından yazılmış kitaplarla ilgili 1 kişi, Balıkesir'in Gömeç ilçesinde gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Soma ilçesindeki Yağcılı Dere'de terör örgütü elebaşı Gülen tarafından yazılmış kitaplar ile örgüt organlarınca yayımlanmış dergi ve ajandalardan oluşan 107 basılı materyalle ilgili soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli olarak belirlenen Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki Kur'an kursunda görevli F.Y. gözaltına alındı.

Şüpheli, savcılık tarafından ifadesinin alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.