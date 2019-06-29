Soma'da adli rapor semineri

Manisa (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı ve Soma Devlet Hastanesinin işbirliği ile "Adli Rapor düzenlenmesi usul ve esasları ile hukuki boyutlar" konulu seminer düzenlendi.

Soma Devlet Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleşen seminere Soma Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, Soma Emniyet Müdürü Mustafa Akol, Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan, Soma İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri ve sağlık personeli katıldı.

Adli Tıp Uzmanı Dr. Gökçe Karaman sunum yaptığı seminerde adli rapor düzenleme usul ve esasları, hekim ve sağlık çalışanına ait yükümlülükler ve diğer kurumların yükümlülükleri ile ortak çalışma kültürü konuları hakkında bilgiler verildi.

Soma Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, her türlü iş kazası, trafik kazaları, zehirlenmeler ve intihar vakalarının adli vaka olarak raporlanması gerektiğini ifade ederek, acil servis doktorlarının sorularını cevapladı.

Soma Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan da konuşmasında seminer sayesinde adli rapor konusundaki eksiklerin önemli ölçüde giderileceğini ifade etti.

Kaynak: AA