Soma'da 75 kişilik geçici işe 700 başvuru

27.09.2019 23:42

Manisa'nın Soma ilçesinde Toplum Yararına Çalışma (TYP) programı kapsamında okullarda çalıştırılmak üzere İŞKUR ile Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 75 kişilik alım için mülakat yapıldı. 75 kişilik alıma 700 kişinin başvurduğu açıklandı.



Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 9 ay çalıştırılmak üzere okullara hizmetli, temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımı için mülakat yapıldı. Soma Öğretmenevi'ndeki mülakatlar İŞKUR ve Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden oluşan komisyon tarafından yapıldı. Başvurularda hane başı kazancın 3 bin 500 liranın altında kalma şartının ön planda olduğu belirtilirken, işe ihtiyaç sahiplerinin alınması için böyle bir yol izlendiği kaydedildi. Mülakat sonuçlarının ise önümüzdeki günlerde açıklanacağı bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA