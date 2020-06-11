Soma'da 7 yıl önce kapatılan maden ocağının işçileri eylem yaptı
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Soma'da 7 yıl önce kapatılan maden ocağının işçileri eylem yaptı

Manisa'nın Soma ilçesinde 2013 yılında kapatılan Uyar Madencilik AŞ'ye ait maden ocağında işten çıkarılan işçiler, aradan geçen 7 yıla rağmen tazminat haklarını alamadıklarını iddia ederek eylem yaptı.

Soma'da 7 yıl önce kapatılan maden ocağının işçileri eylem yaptı
11.06.2020 15:59 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:34

Manisa'nın Soma ilçesinde 2013 yılında kapatılan Uyar Madencilik AŞ'ye ait maden ocağında işten çıkarılan işçiler, aradan geçen 7 yıla rağmen tazminat haklarını alamadıklarını iddia ederek eylem yaptı.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası ile Bağımsız Maden İş Sendikasının da destek verdiği eylemde ilçe merkezinde toplanan işçiler, maden ocağının bulunduğu alana 3 kilometre yürüdü.

Şirketin ocak çevresinde bulunan kömürü hafriyat çalışmasıyla çıkartarak satmaya başladığını iddia eden ve maden ocağı bölgesine gelen işçiler, burada basın açıklaması yaptı.

İşçiler adına açıklama yapan Yunus Ermek, çalıştıkları Uyar Madencilik AŞ'ye ait ocağın 2013 yılında kapatıldığını ve aradan geçen 7 yılda haklarını alamadıklarını iddia ederek 748 işçinin yaklaşık 15 milyon lira tazminat alacağı olduğunu, 10 işçinin de buradan çıktıktan sonra Soma maden faciasının meydana geldiği ocakta hayatını kaybettiğini söyledi.

Maden işçisi Mehmet Çiçekli ise ocağın bulunduğu alandan çıkarılan şlamın firma tarafından satıldığını öne sürerek mağdur olduklarını ifade etti.

Kapatılan madende 13 yıl önce meydana gelen kazada yaralanarak engelli kalan maden işçisi İdris Sarıkaya da aradan geçen yıllara ve mahkemelerin lehine karar vermesine rağmen tazminatlarını alamadıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bu maden ocağında arkadaşım Ali Kandemir ile beraber 5 kişi dinamit patlaması ile iş kazası geçirdik. Ben yüzde 48, arkadaşım yüzde 100 engelli kaldı, gözlerini kaybetti ve o günden bugüne kadar hala haklarımızı alamadık. Şirketin kapanan maden ocağında kepçeler ile kamyonlar ile hafriyat yapılıp satıldığını öğrendik. Biz de bugün buraya hakkımızı aramaya geldik, o yüzden buradayız."

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Soma Şubesi Başkan Vekili Selçuk Metin de işçilerin yanlarında olduklarını, haklarına alana kadar mücadelelerine destek vereceklerini vurguladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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