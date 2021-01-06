Soma'da 209 hap, 50 gram esrar ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Soma'da 209 hap, 50 gram esrar ele geçirildi

06.01.2021 19:07 | Son Güncelleme: 06.01.2021 19:07
Soma'da 209 hap, 50 gram esrar ele geçirildi

Manisa'nın Soma ilçesinde yeşil reçeteye tabi 209 hap ile 50 gram esrar ele geçirildi.

Manisa'nın Soma ilçesinde yeşil reçeteye tabi 209 hap ile 50 gram esrar ele geçirildi.

Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinin uyuşturucu satanlar ve kullananlara yönelik çalışmaları sürüyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında asayiş ekipleri farklı operasyonlarda yeşil reçeteye tabi 209 adet hap, 50 gram esrar, uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, 2 ruhsatsız tabanca ile 8 fişek ele geçirdi.

Şüpheli 4 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy İlker Başbuğ Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Alparslan Türkeş
Magazin Demet Akalın Demet Özdemir Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Cüneyt Çakır Güven Yalçın Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Ocak Çocuk Bursa Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Soma'da 209 hap, 50 gram esrar ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 19:10:29. #1.15#
title