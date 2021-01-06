Soma'da 209 hap, 50 gram esrar ele geçirildi
06.01.2021 19:07 | Son Güncelleme: 06.01.2021 19:07
Manisa'nın Soma ilçesinde yeşil reçeteye tabi 209 hap ile 50 gram esrar ele geçirildi.
Manisa'nın Soma ilçesinde yeşil reçeteye tabi 209 hap ile 50 gram esrar ele geçirildi.
Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinin uyuşturucu satanlar ve kullananlara yönelik çalışmaları sürüyor.
Yürütülen çalışmalar kapsamında asayiş ekipleri farklı operasyonlarda yeşil reçeteye tabi 209 adet hap, 50 gram esrar, uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, 2 ruhsatsız tabanca ile 8 fişek ele geçirdi.
Şüpheli 4 kişi hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer