Soma'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tüm yurtta olduğu gibi Manisa'nın Soma ilçesinde de coşkuyla kutlandı, şehitler dualarla anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tüm yurtta olduğu gibi Manisa'nın Soma ilçesinde de coşkuyla kutlandı, şehitler dualarla anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, İlçede Cengiz Topel Meydanı kutlama ve anma programı düzenlendi

Programa Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Belediye Başkanı Ali Tulup, Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran ve protokol üyeleri ile Siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marjı ile başlayan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasının dev ekrandan yansıtılmasıyla devam etti.

Program düzenlenen Mehter gösterisinin ardından, şiir dinletileri, Kuranı Kerim tilaveti ve sela okunması ile son buldu

Türk Kızılay Soma Şubesi tarafından da meydanda kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Programa katılan vatandaşlar ellerinde Türk Bayrakları ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü coşku ile kutladı.

Kaynak: AA