Soma Belediyesi, meyve ağacı fidanı dağıttı

05.02.2020 18:42 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:42

Soma Belediyesinin "Her fidan bir tat, her fidan bir hayat" projesi kapsamında kırsal mahallelerde meyve ağacı fidanı dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2018'de başlatılan proje kapsamında bu yıl Büyük Güney Mahallesi, Küçük Güney Mahallesi, Evciler Mahallesi ve Kozluören mahallelerinde meyve fidanı dağıtımı yapıldı.

Projeyle 16 bin meyve fidanın toprakla buluşturulduğu belirtildi.

Kaynak: AA