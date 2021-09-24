Soma Belediyesi iş makinelerini yeniliyor - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Soma Belediyesi iş makinelerini yeniliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Soma Belediyesi iş makinelerini yeniliyor

Soma Belediye birimlerinin sahada daha verimli iş yapabilmesi için meclis üyelerinin onayı ve meclis kararıyla Devlet Malzeme Ofisinden 3 adet iş makinesi alındı.

SOMA, MANİSA (İHA) - Soma Belediye birimlerinin sahada daha verimli iş yapabilmesi için meclis üyelerinin onayı ve meclis kararıyla Devlet Malzeme Ofisinden 3 adet iş makinesi alındı.

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, "Belediyemiz birimlerinin sahada daha verimli ve daha etkin hizmet etmeleri için iş makinelerimizi yeniliyoruz. Meclis Üyelerimizin onayı ve meclis kararıyla Devlet Malzeme Ofisinden aldığımız 3 adet İş Makinesi ile Hemşehrilerimize daha hızlı hizmet ulaştırmış olacağız. 2 adet iş makinesi Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz envanterine alınarak yeşil alanlarımıza daha etkili hizmet verebilme imkanına kavuşmuş olacağız.Diğer 1 adet iş makinemiz Fen İşleri Müdürlüğümüz envanterine alınarak ilçemiz mahalleri cadde ve sokaklarında daha fazla hizmet etme olanağına kavuşacağız. Bunlardan önce aldığımız araçlar ve bundan sonra alacağımız araçlarla daha etkin ve verimli hizmet etmeyi amaçladığımız gibi, araç filomuzu yenileyerek eskiyen araçların tamir masraflarından kurtularak tasarruf etmiş bulunuyoruz. Misyonumuz mali disiplin ile kaynaklarımızı tasarruflu ve verimli kullanarak Hemşehrilerimize daha fazla hizmet ulaştırmak. Aldığımız iş makinelerimiz hayırlı olsun, Hemşehrilerimize güzel hizmetlerde bulunmak nasip olsun." dedi. - MANİSA

Soma Belediyesi iş makinelerini yeniliyor

Soma Belediyesi iş makinelerini yeniliyor

Soma Belediyesi iş makinelerini yeniliyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Mehmet Nuri Sezai Temelli Binali Yıldırım
Magazin Şevval Şahin Düm Tek Tek Yiğit Marcus Aral
Spor Muslera Fatih Terim Ali Palabıyık Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Demir Çelik Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Soma Belediyesi iş makinelerini yeniliyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 12:09:11. #1.12#