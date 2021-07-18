Soma bayrama hazır
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Soma bayrama hazır

Soma bayrama hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tüm birimleri ile koordineli olarak ilçe genelinde çalışmalarını sürdüren Soma Belediyesi, Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte çalışmalarını daha da yoğunlaştırdı.

Tüm birimleri ile koordineli olarak ilçe genelinde çalışmalarını sürdüren Soma Belediyesi, Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte çalışmalarını daha da yoğunlaştırdı.

Bayram öncesi yapılan çalışmalar kapsamında; fen işleri müdürlüğü yol bakım ve onarım çalışmaları, park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri özel gün ve bayramlarda sıklıkla ziyaret edilen park, meydan ve mesire alanlarında çevre düzenleme ve bakım çalışmaları, temizlik işleri müdürlüğü ise ilçe geneli yıkama ve temizleme çalışmaları gerçekleştirdi. Vatandaşların Kurban Bayramı'nı sıkıntısız geçirebilmesi için tüm birimleri ile hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, "Bayram öncesi ve bayram süresince görev yapacak olan mesai arkadaşlarımız, hemşerilerimizin bayramı rahat ve güvenli geçirmeleri için çalışacaktır. Hizmetlerimizde her hangi bir aksama olmayacaktır. Şimdiden tüm Soma halkımızın Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - MANİSA

Soma bayrama hazır
Soma bayrama hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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