Soma Adnan Menderes Caddesi'nde çalışmalar son sürat

27.02.2020 15:09 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:13

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde altyapı yatırımlarına devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde Soma'nın Onüç Eylül Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde yürütülen yağmur suyu ve kanalizasyon hattı döşeme çalışmasında sona yaklaşıldı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Hilmi Serkan Emir de yürütülen çalışmayı yerinde takip etti.

Altyapı bitince sıra üstyapıya gelecek

MASKİ tarafından yürütülen 2 kilometrelik yağmur suyu ve kanalizasyon hattı döşeme çalışması tamamlanınca caddenin altyapı sıkıntısı son bulacak. Ardından üstyapı işi de yapılarak Adnan Menderes Caddesi yepyeni bir görünüme kavuşturulacak.

Kaynak: Bültenler