Solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebeğin imdadına hava ambulansı yetişti
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Solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebeğin imdadına hava ambulansı yetişti

Kayseri'nin Develi ilçesinde solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bir bebek, helikopter ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne yetiştirilerek hayata tutunması sağlandı.

Solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebeğin imdadına hava ambulansı yetişti
09.06.2020 18:08 | Son Güncelleme: 09.06.2020 19:20

Kayseri'nin Develi ilçesinde solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bir bebek, helikopter ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne yetiştirilerek hayata tutunması sağlandı.

Develi Devlet Hastanesi'nde yeni doğan bir bebek, solunum sıkıntısı çekince devreye helikopter ambulans girdi. Kayseri'den havalanan helikopter, develiden aldığı bebeği Şehir Hastanesi'ne getirdi. Bebeğin, hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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