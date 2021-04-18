Solunum rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan İzmir'in Torbalı ilçesi Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur bir süredir tedavi gördüğü Ege...
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Solunum rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan İzmir'in Torbalı ilçesi Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur bir süredir tedavi gördüğü Ege...

Solunum rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan İzmir'in Torbalı ilçesi Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur bir süredir tedavi gördüğü Ege...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Solunum rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan İzmir'in Torbalı ilçesi Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur bir süredir tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur hayatını kaybetti
Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur hayatını kaybetti

Solunum rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan İzmir'in Torbalı ilçesi Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur bir süredir tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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