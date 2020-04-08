Solunum cihazlarıyla ilgili önemli gelişme: Mekanik sistem geliştirdiler
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İzmir, Çiğli, EFE, Güncel

Solunum cihazlarıyla ilgili önemli gelişme: Mekanik sistem geliştirdiler

İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir firma, hastanelerin yoğun bakım servislerinde korona virüsü nedeniyle sıklıkla kullanılan solunum cihazlarında havayı basınçlandıran ventilatör parçalarının üretimini başlatıyor.

08.04.2020 13:57 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:58
Solunum cihazlarıyla ilgili önemli gelişme: Mekanik sistem geliştirdiler

İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir firma, hastanelerin yoğun bakım servislerinde korona virüsü nedeniyle sıklıkla kullanılan solunum cihazlarında havayı basınçlandıran ventilatör parçalarının üretimini başlatıyor. Üretime Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'de destek verirken, firma yetkilisi Efe Gökdoğan, "Korona virüsü salgını nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde yoğun bakım ünitelerinde solunum cihazı sıkıntısı yaşanıyor. İki hafta içerisinde seri üretime geçmeyi planlıyoruz" dedi.

Korona virüsüne nedeniyle hastanelerin yoğun bakım servislerinde kullanılan solunum cihazlarının önemi artarken, Çiğli ilçesinde bir firma önemli bir çalışmayı hayata geçirdi. Bu kapsamda firma, solunum cihazlarında havayı basınçlandıran ventilatör parçalarının üretimini başlatacağını duyurdu. Firmaya bir destekte, virüse karşı önlemlerini artırılmasını talimatını veren Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'gen geldi.

Başkan Utku Gümrükçü, firmaya ziyaret gerçekleştirerek, üretimi yerinde inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

"Çok önemli bir proje üzerinde daha iş birliği başlattık"

Başkan Utku Gümrükçü, daha önce maske, yüz siperliği, entübe kutusu gibi projelere destek verdiklerini hatırlatarak, "Çiğli Belediyesi olarak Covid-19 virüsüyle mücadelede ilk günden beri toplumun tüm kesimlerine yönelik gerekli tedbirleri aldık ve almaya devam ediyoruz. Bu sürecin asıl kahramanları olan sağlık emekçilerimizin kullanması amacıyla ürettiğimiz maske, yüz siperliği ve entübe kutusundan sonra çok önemli bir proje üzerinde daha iş birliği başlattık. Çiğli Belediyesi olarak ventilatör solunum cihazı üretmeye çalışan kuruluşlarla irtibat kuruyoruz. Kendi aramızda bilgi alışverişi sağlıyoruz. Yüzde yüz yerli ve milli olan bu firmamız kendi buluşları olan solunum cihazlarının havasını üfleyen mekanik bir sistem geliştirdiler. Şuanda bu parçayı üreten dünyada üç dört firma var. Türkiye'de bunu üreten ilk firma Çiğli'de. Solunum cihazlarında hastaya verilen havayı basınçlandıran bu parçanın üretimi ile korona virüsü tedavisi gören birçok hastamızın hayatı kurtarılacak. Çiğli Belediyesi olarak, Ar-Ge çalışmalarına vereceğimiz destekle kentimizin üretim potansiyelini artıracak ve yerli üretimde Çiğli'yi bir marka yapacağız. Çiğlimizde üretim yapan firmalarımıza destek oluyoruz" dedi.

"Haftada bin adet üreteceğiz"

Başkan Utku Gümrükçü'nün kendilerine sağladıkları desteklerden ötürü memnuniyet duyduklarını vurgulayan şirket yetkilisi Efe Gökdoğan, "Korona virüsü salgını nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde yoğun bakım ünitelerinde solunum cihazı sıkıntısı yaşanıyor. Bu sıkıntıyı yaşayan ülkeler Çin'den solunum cihazı bekliyor. Biz bu noktada üreteceğimiz tamamen yerli yandan kanallı mini blower komponenti ile solunum cihazı üretiminde önemli bir ihtiyacı karşılayacağız. Bu noktada gerekli Ar-Ge çalışmalarımızı tamamladık. İki hafta içerisinde geçmeyi planladığımız seri üretim sonrası haftada bin adet mini blower üreteceğiz. Bu süreçte üretim sektörüne destek olan ve virüse karışı mücadelede etkin görev yapan Belediye Başkanımız Utku Gümrükçü'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz" şeklinde konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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