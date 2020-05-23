Solunum cihazına uzun süre bağlı kalan Kovid-19 hastasına trakeostomi ameliyatı
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Solunum cihazına uzun süre bağlı kalan Kovid-19 hastasına trakeostomi ameliyatı

Ukrayna, Kazakistan, Ermenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Moldova ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

23.05.2020 14:47 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:51

Ukrayna, Kazakistan, Ermenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Moldova ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 93'ü sağlık çalışanı ve 60'ı çocuk 432 kişide Kovid-19'a rastlanmasıyla vaka sayısının 20 bin 580'e çıktığını bildirdi.

Vakalardan 1434'ünün çocuk ve 3 bin 907'sinin sağlık çalışanı olduğunu belirten Stepanov, bir günde en fazla vakanın Çernovtsi, Lviv, Rivne ve Kiev bölgelerinde görüldüğünü kaydetti.

Son bir günde 10 bin 248 test yapıldığını aktaran Stepanov, virüsten ölenlerin sayısının 17 artarak 605'e, iyileşen sayısının da 344 artarak 6 bin 929'a ulaştığını dile getirdi.

Kazakistan ile Türkiye arasında uçuşlar haziranda başlayabilir

Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Beybut Atamkulov'un, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, her iki ülkede olumlu epidemiyolojik durum olması halinde Kazakistan ile Türkiye arasında uçuşların haziranda başlaması olasılığını değerlendirdiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı 322 artarak 7 bin 919'a ulaştı, vaka sayısında artış yüzde 4,2 oldu.

Yeni vakalar çoğu başkent Nur Sultan (88), Almatı (66) ve Çimkent (34) şehirlerinde tespit edildi.

Bugüne kadar virüsten 35 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 4 bin 96 kişi iyileşmiş, 3 bin 788 kişinin tedavisi sürüyor.

Ermenistan'da 374 yeni vaka

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 374 kişide Kovid-19'a tespit edilmesiyle vaka sayısı 6 bin 302'ye, ölü sayısı 3 artarak 77'ye çıktı.

Bugüne kadar 49 bin 80 test yapılan ülkede, 2 bin 936 Kovid-19 hastası iyileşti, 3 bin 257 hastanın tedavisi sürüyor.

Özbekistan'da 50 yeni vaka

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 vaka sayısının 50 artarak 3 bin 78'e ulaştığı, yeni vakaların 42'sinin yurtdışından getirildiği bildirildi.

Taburcu olanların sayısının 29 artarak 2 bin 492'ye ulaştığı ifade edilen açıklamada, 4'ünün durumu ağır 573 kişinin tedavisinin sürdüğü aktarıldı.

Şimdiye kadar 552 bin testin yapıldığı ülkede 44 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Ülkede virüsten bugüne kadar 13 kişi yaşamını yitirdi.

Kırgızistan'da 15 yeni vaka

Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Usenbayev, 15 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 1350'ye, 20 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 949'a yükseldiğini ifade etti.

Son bir günde 2 bin 245 test yapıldığına dikkati çeken Usenbayev, 1290 kişinin hastane, 6 bin 632 kişinin ev karantinasında tutulduğunu kaydetti.

Usenbayev, ülkede sosyal ve ekonomik faaliyetlerin yapılmaya başladığına işaret ederek, halka sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymayı sürdürme çağrısı yaptı.

Sağlık Bakanlığı, solunum cihazına uzun süre bağlı kalan Kovid-19 hastasına yapılan trakeostomi ameliyatının görüntüsünü paylaştı.

Ülkede virüsten bugüne kadar 14 kişi hayatını kaybetti.

Moldova'da ölenlerin sayısı 238 oldu

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı, 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 238'e yükseldiğini açıkladı.

Vakalardan 1462'sinin sağlık çalışanı olduğu ifade edilen açıklamada, durumu ağır olan 286 hastanın 23'ünün solunum cihazına bağlı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 83 artarak 3 bin 452 olduğu aktarıldı.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde 25 kişide Kovid-19 saptanmasıyla vaka sayısı 338 oldu.

Şimdiye kadar 6 bin 847 vakanın görüldüğü ülkede 42 bin 562 kişi gözetim altında tutuluyor.

Gürcistan'da OHAL sona erdi

Gürcistan'da olağanüstü hal rejimi (OHAL) ve sokağa çıkma yasağı yaklaşık 2 ay sürmesinin ardından bugün sona erdi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 5 artarak 731'e, iyileşenlerin sayısının da 509'a yükseldiği belirtildi.

Ülke virüs nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetmişti.

Solunum cihazına uzun süre bağlı kalan Kovid-19 hastasına trakeostomi ameliyatı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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