Solunum cihazı üreticileri kapanma noktasına geldi Koronavirüs tedavisinin en önemli unsurlarını oluşturan solunum cihazı ve temel sarf mazemeleri ile oksijen konsantratörüne yönelik yurtdışından yoğun talep var. Buna karşın, ürünlere getirilen ihracat yasağı 100'den fazla ülkeye ürün gönderen yerli üreticileri kapanma noktasına getirdi.

Koronavirüs tedavisinin en önemli unsurlarını oluşturan solunum cihazı ve temel sarf mazemeleri ile oksijen konsantratörüne yönelik yurtdışından yoğun talep var. Buna karşın, ürünlere getirilen ihracat yasağı 100'den fazla ülkeye ürün gönderen yerli üreticileri kapanma noktasına getirdi. Kaynak: Dunya.com