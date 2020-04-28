Solunum cihazı üreticileri kapanma noktasına geldi
Koronavirüs tedavisinin en önemli unsurlarını oluşturan solunum cihazı ve temel sarf mazemeleri ile oksijen konsantratörüne yönelik yurtdışından yoğun talep var. Buna karşın, ürünlere getirilen ihracat yasağı 100'den fazla ülkeye ürün gönderen yerli üreticileri kapanma noktasına getirdi.
28.04.2020 04:53 | Son Güncelleme: 28.04.2020 04:53
Koronavirüs tedavisinin en önemli unsurlarını oluşturan solunum cihazı ve temel sarf mazemeleri ile oksijen konsantratörüne yönelik yurtdışından yoğun talep var. Buna karşın, ürünlere getirilen ihracat yasağı 100'den fazla ülkeye ürün gönderen yerli üreticileri kapanma noktasına getirdi.
Kaynak: Dunya.com