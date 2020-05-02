Solunum cihazı ihracatında ön izin şartı kaldırıldı
02.05.2020 10:35 | Son Güncelleme: 02.05.2020 10:35
Solunum cihazları ve bunların sarf malzemeleri, ihracı ön izne bağlı mallar listesinden çıkarılırken, etil alkol, kolonya, dezenfektan ve hidrojen peroksit ihracatında kayıt ve izin uygulamasına son verildi.
Solunum cihazları ve bunların sarf malzemeleri, ihracı ön izne bağlı mallar listesinden çıkarılırken, etil alkol, kolonya, dezenfektan ve hidrojen peroksit ihracatında kayıt ve izin uygulamasına son verildi.
Kaynak: Dunya.com