Soluk borusuna şeker kaçan çocuğu yaptığı müdahaleyle kurtaran Anuştekin'e başarı belgesi verildi
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Soluk borusuna şeker kaçan çocuğu yaptığı müdahaleyle kurtaran Anuştekin'e başarı belgesi verildi

Soluk borusuna şeker kaçan çocuğu yaptığı müdahaleyle kurtaran Anuştekin'e başarı belgesi verildi
Anadolu Ajansı / Şahin Seçen - Haberler | Güncel

Kızıltepe ilçesinde markette soluk borusuna şeker kaçan çocuğu yaptığı müdahale ile kurtaran Emrullah Anuştekin'e başarı belgesi verildi.

Kızıltepe ilçesinde markette soluk borusuna şeker kaçan çocuğu yaptığı müdahale ile kurtaran Emrullah Anuştekin'e başarı belgesi verildi.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, imam Anuştekin'i makamında kabul etti.

Çocuğun yaşam bulmasına vesile olan Anuştekin'i başarı belgesiyle ödüllendiren Çam, Anuştekin'i tebrik etti.

Çam, "Çocuğumuzu hayata döndüren ilk yardım uygulaması bizi ziyadesiyle mutlu etti. Bu durumlarda ilk yardımı bilmek ayrı, soğukkanlılıkla uygulamak ayrı öneme sahip. Hepimizin başına gelebilir. Anuştekin, örnek davranışıyla bir kez daha ilk yardımın önemini yansıttı." dedi.

Anuştekin de bir insanın hayatının kurtulmasına vesile olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Seçen

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