Soluk borusuna poğaça kaçan kadın öldü

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, soluk borusuna poğaça kaçan 68 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kızıyla tatil için geldiği Kerpe'de kiraladıkları evde yemek yiyen Yasemin Meriçcoşar'ın soluk borusuna poğaça kaçtı.

Kızının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Meriçcoşar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yasemin Meriçcoşar'ın cenazesi, otopsi yapılmaz üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

İzmit ilçesi Turgut Mahallesi'nde yaşayan, İzmit Marina Esnafları Ticari Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Salih Meriçcoşar'ın eşi olan 3 çocuk annesi Meriçcoşar'ın cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

Yasemin Meriçcoşar'ın cenazesi, Turgut Camisi'nde kılınan namazının ardından İzmit Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA