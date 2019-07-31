Soluk borusuna mama kaçan bebek hayatını kaybetti

Samsun'un İlkadım ilçesinde soluk borusuna mama kaçan bebek yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Fevziçakmak Mahallesi'nde, 4 aylık Hiranur Özdemir, annesi mama verdikten sonra fenalaştı.

Ailesi tarafından Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan bebek, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Bebek, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA