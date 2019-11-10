Soluk borusuna hap kaçan gencin ölüm nedeni kalbindeki tümör çıktı
Niğde'de soluk borusuna kaçan hap hastanede çıkarılan gencin, kalbindeki tümör yüzünden hayatını kaybettiği belirlendi.
Niğde'de soluk borusuna kaçan hap hastanede çıkarılan gencin, kalbindeki tümör yüzünden hayatını kaybettiği belirlendi.
Alınan bilgiye göre, Altunhisar ilçesi Yeşilyurt köyünde Selami Bayındır (20), rahatsızlanarak Altunhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye götürülürken içtiği hap soluk borusuna kaçan Bayındır'a burada müdahale edilerek hap çıkarıldı.
Bayındır, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülürken yolda hayatını kaybetti.
Yapılan otopside, Bayındır'ın kalbindeki tümör nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.