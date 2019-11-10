Soluk borusuna hap kaçan gencin ölüm nedeni kalbindeki tümör çıktı

Soluk borusuna hap kaçan gencin ölüm nedeni kalbindeki tümör çıktı

Niğde'de soluk borusuna kaçan hap hastanede çıkarılan gencin, kalbindeki tümör yüzünden hayatını kaybettiği belirlendi.

10.11.2019 15:56 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:56
Soluk borusuna hap kaçan gencin ölüm nedeni kalbindeki tümör çıktı

'de soluk borusuna kaçan hap hastanede çıkarılan gencin, kalbindeki tümör yüzünden hayatını kaybettiği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, ilçesi Yeşilyurt köyünde Selami (20), rahatsızlanarak Altunhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye götürülürken içtiği hap soluk borusuna kaçan Bayındır'a burada müdahale edilerek hap çıkarıldı.

Bayındır, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Yapılan otopside, Bayındır'ın kalbindeki tümör nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA
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