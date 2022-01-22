ÜNYE, ORDU (İHA) - Soluk borusuna fındık kaçan minik çocuk kurtarılamadı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde oyun oynadığı sırada soluk borusuna fındık kaçan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesinin anneannesi ve dedesini ziyarete gittiği sırada kuzenleriyle beraber oyun oynarken fındık yediği öğrenilen 2 yaşındaki Mehmet Yuşa Karaca'nın boğazına fındık kaçtı. Bu sırada komşuda olduğu öğrenilen anne Ayşenur ve Özcan Karaca eve gelerek minik çocuğun boğazına takılan fındığı almaya çalıştı. Minik Mehmet Yuşa Karaca, ailesi tarafından Ünye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada burada yapılan ilk müdahalenin ardından minik çocuk Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 yaşındaki Mehmet Yuşa Karaca hayatını kaybetti.

Tüp bebek tedavisiyle ilk çocuk

Hayatını kaybeden ve ailenin tek çocuğu olan minik Mehmet Yuşa Karaca'nın, 6 yıllık evli olan ailenin tüp bebek tedavisiyle dünyaya geldiği öğrenildi. Minik Mehmet Yuşa, Ünye Büyük Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.