Soluk borusuna ekmek parçası kaçan kişi, arkadaşlarının müdahalesiyle kurtarıldı - Haberler
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Soluk borusuna ekmek parçası kaçan kişi, arkadaşlarının müdahalesiyle kurtarıldı

Soluk borusuna ekmek parçası kaçan kişi, arkadaşlarının müdahalesiyle kurtarıldı
AA / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yemek yerken soluk borusuna ekmek parçası kaçan kişi, arkadaşlarının müdahalesiyle kurtarıldı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde yemek yerken soluk borusuna ekmek parçası kaçan kişi, arkadaşlarının müdahalesiyle kurtarıldı.

İlçedeki bir lokantada geçen ay arkadaşlarıyla çorba içen Mehmet Can Kocabaş, yediği ekmek parçasının soluk borusuna kaçması üzerine nefessiz kaldı.

Önce güldüğü sanılan, daha sonra nefes alamadığı fark edilen Kocabaş'a, iş yeri sahibi Şevki Şahin ile arkadaşları müdahale etti. Soluk borusundaki ekmek parçası çıkan Kocabaş, rahat nefes almaya başladı.

Kocabaş'ın nefes alamadığı ve arkadaşlarınca müdahale edildiği anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

AA / Yaşar Karaman - Son Dakika Haberleri

Çarşamba, Kocabaş, Samsun, Güncel, Haber

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