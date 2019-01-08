Soluk Borusuna Çekirdek Kaçan Akademisyen Öldü

Soluk Borusuna Çekirdek Kaçan Akademisyen Öldü

SAMSUN'da, yediği çekirdeğin soluk borusuna kaçması sonucu nefes almakta zorlanıp, kalp krizi geçiren Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Araştırma Görevlisi Nihat Karaahmetoğlu (30), yaşamını yitirdi.

Soluk Borusuna Çekirdek Kaçan Akademisyen Öldü

SAMSUN'da, yediği çekirdeğin soluk borusuna kaçması sonucu nefes almakta zorlanıp, kalp krizi geçiren Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Araştırma Görevlisi Nihat Karaahmetoğlu (30), yaşamını yitirdi.

?Olay, dün akşam saatlerinde Atakum ilçesinde meydana geldi. OMÜ Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Nihat Karaahmetoğlu, ailesiyle birlikte evinde çekirdek yerken, bir anda rahatsızlandı. Nefes almakta güçlük çeken Karaahmetoğlu, yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Yediği çekirdeğin soluk borusuna kaçması sonucu nefes almakta zorlandığı, ardından da kalp krizi geçirdiği belirlenen Karaahmetoğlu, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

TÖREN DÜZENLENDİ

Nihat Karaahmetoğlu için bugün görev yaptığı üniversite tören düzenlendi. Törenin ardından Karaahmetoğlu'nun cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Giresun'a gönderildi. 

- Samsun

Kaynak: DHA
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