20.11.2019 12:29 | Son Güncelleme: 20.11.2019 12:29

Soluk borusu tıkanan kediyi hayata döndürdü

Sivas'ta kuaför Murat Durak (35), soluk borusuna bir cisim kaçan kediyi yaptığı müdahale sonucu kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 4 gün önce Örtülüpınar Mahallesi Reşat Şemsettin Sokak'ta yaşandı. Sokak üzerinde kuaförlük yapan Murat Durak, yolda bir kedinin çırpındığını gördü. Kediye araba çarptığını sanan Durak, müdahale etmek istedi. Durak, kedinin yanına gelerek boğazına bir cisim kaçtığını fark etti. Durak'ın yaklaşık 5 dakika süren çabası sonucu kedinin boğazındaki cisim çıktı. Hayata yeniden dönen kedinin ve Murat Durak'ın müdahalesi, kuaför dükkanının yakınlarındaki bir araç kiralama firmasının güvenlik kamerasına yansıdı.

'BİR HAYAT KURTARDIK, GÜZELDİ'

Murat Durak, kediyi ilk gördüğünde hemen müdahale etmeye çalıştığını belirterek, Ben bu tür vakaları her yerde görüyorum. Arkadaşlarım bana söyledi, hemen gittim. Önce kediye araba çarptı sandım. Tam tersi olmuş, araba falan çarpmamış. Yerde kan falan da yoktu. Kediye baktığımda nefes alamıyordu ve ayakları çırpınıyordu. Soluk borusuna bir şey kaçtığını farkettim. Daha sonra soluk borusuna elimle müdahale ettim. Çok şükür cisimi çıkardım ve hoşuma gitti. Kedi kendine geldi. Elim kanadı ama bir hayat kurtardık, güzeldi. Kediyi 1 saat sonra görünce daha da mutlu oldum dedi.

Kaynak: DHA