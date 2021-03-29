GAZİANTEP - Soluk borusuna mama kaçan bebek öldü
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GAZİANTEP - Soluk borusuna mama kaçan bebek öldü

Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te soluk borusuna mama kaçan 6 aylık bebek hayatını kaybetti.

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Gaziantep'te soluk borusuna mama kaçan 6 aylık bebek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi'nde yaşayan Fatma Maviş, gece 6 aylık bebeği Eylül'e mama yedirdikten sonra yatırdı.

Yediği mamayı kusmaya çalışırken soluk borusu tıkanan Eylül bebek evde hayatını kaybetti.

Cenaze, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

GAZİANTEP - Soluk borusuna mama kaçan bebek öldü
GAZİANTEP - Soluk borusuna mama kaçan bebek öldü
GAZİANTEP - Soluk borusuna mama kaçan bebek öldü
GAZİANTEP - Soluk borusuna mama kaçan bebek öldü
GAZİANTEP - Soluk borusuna mama kaçan bebek öldü
GAZİANTEP - Soluk borusuna mama kaçan bebek öldü
GAZİANTEP - Soluk borusuna mama kaçan bebek öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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