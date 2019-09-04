04.09.2019 20:21

Solotürk ve Türk Yıldızları'nın gösterisi nefes kesti

SİVAS Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın gösterisi ilgiyle izlendi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla gösteri uçuşu yaptı. SOLOTÜRK ve Türk Yıldızlarının Sivas semalarındaki gösterisini izlemek isteyen vatandaşlar, Osman Seçilmiş Parkı ve çevresinde yoğunluk oluşturdu. Gösteri uçuşunu ilgiyle izleyen vatandaşlar, alkışlarla destek verdi. Bazı vatandaşlar, gösteriyi cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Gösteri yaklaşık 1 saat sürdü.

Kaynak: DHA