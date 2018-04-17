Solotürk'ten Manisa'da Prova Uçuşu
SOLOTÜRK, Manisa'da 42. Kültür Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında sunacağı gösterinin provasını yaptı.
SOLOTÜRK, Manisa'da 42. Kültür Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında sunacağı gösterinin provasını yaptı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Manisa semalarında Fuar Merkezi Alanı üzerinden prova uçuşu gerçekleştirdi.
Prova uçuşunu izleyenler, fotoğraf ve görüntü çekmeye çalıştı. Alçak uçuşlar da gerçekleştiren ekibe, izleyenler alkışlarla destek verdi.
SOLOTÜRK ekibi, 21 Nisan saat 15.00'te Fuar Merkezi Alanı'nda gösteri yapacak.